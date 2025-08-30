Cyber-Angriff aufs Innenministerium: Warum erst heute IT-Verbindungen unterbrochen wurden

Seit Wochen ist der Cyberangriff dem BMI bekannt. Was seitdem geschah, erläutert BMI-Ressortleiter Patrick Maierhofer. Nur einzelne der zahlreichen Server seien betroffen.

Wien, Innsbruck – Mehrmals täglich wird die Presse in Tirol von der Pressestelle der Landespolizeidirektion verlässlich über die wichtigsten polizeilichen Einsätze im Land informiert. Am Samstag, 30. August, gab‘s keine Mails von der Polizei. Es handele sich um einen technischen Defekt, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei-Pressestelle. Auf die Frage, ob es nicht vielmehr mit dem Cyberangriff auf das Bundesinnenministerium (BMI) zu tun habe, gab es statt einer Antwort die Bitte, sich ans Ministerium zu wenden.

BMI-Ressortsprecher Patrick Maierhofer bestätigt, dass der Cyberangriff der Grund dafür ist. Bei den üblichen Aktualisierungen der IT-Systeme seien bereits vor Wochen Unregelmäßigkeiten entdeckt worden. „Wir haben viele Server und Gott sei Dank sind nur einzelne betroffen. Diese wurden isoliert“, sagt Maierhofer.

Analyse brauchte Zeit

Ihn herauszufiltern und zu analysieren, wie der Angreifer vorgehe und was er mache, habe Zeit gebraucht. Zu hastig zu reagieren, wäre kontraproduktiv gewesen, erklärt Maierhofer, warum Wochen vergangen sind seit Erkennung des Cyberangriffs. Dass etwa 100 der etwa 60.000 Mailaccounts betroffen sind, sei noch das geringste Übel. Denn nicht betroffen sind polizeiliche Informationssysteme, Datenbanken, Register oder personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern.

Um eine umfassende und vollständige Bereinigung sowie die Sicherung der Systeme durchzuführen, wurden heute alle externen IT-Verbindungen unterbrochen, um eine bestmögliche Abschottung zu erreichen. So war etwa auch die Internetseite des Innenministeriums zeitweise am Samstagvormittag nicht aufrufbar. Die Kommunikation innerhalb des Innenministeriums und der Polizei sei aber gewährleistet.

Wie lange die technischen Einschränkungen dauern, kann Maierhofer nicht sagen. Man arbeite aber mit Hochdruck an einer raschen Lösung.