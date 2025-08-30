Viele Konzerte und neue Musik
Festival-News, neue Alben und ein dynamisches Duo: Die Tiroler Musikszene im September
Das Innsbrucker Rap-Talent hat sich sein Idol Fiva ins Boot geholt. Beim „TAT Jazz Festival for Contemporary Jazz 2025“ im Oktober stehen unter anderem Hi5 auf der Bühne.
© unserallereins, Johannes Stöckholzer/Verena Nagl
Schicke Festival-Line-ups, eine Reihe an spannenden Single- und Album-Releases und die Konzert-Highlights im September: Unsere News aus der Tiroler Musikszene für den neuen Monat.