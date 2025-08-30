Sechster „Herzlauf“

Mehr als 1000 Teilnehmer liefen in Thaur für die Tiroler Herzkinder

Am Vormittag liefen die Kinder ihre Runden am Thaurer Sportplatz.
© Matthias Christler
Matthias Christler

Von Matthias Christler

Mit den Erlösen aus dem „Herzlauf“ in Thaur werden Projekte für Kinder mit angeborenen Herzfehlern unterstützt.

