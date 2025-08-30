Alarmstufe Orange in Zandvoort: McLaren gibt im Qualifying den Ton an

Beim Grand Prix der Niederlande startet Formel-1-Star Oscar Piastri vor seinem Teamkollegen Lando Norris am Sonntag von der Pole Position ins Rennen.

Zandvoort ‒ McLaren hat seine Favoritenrolle für den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort untermauert und sich im Qualifying überlegen die erste Startreihe gesichert. Oscar Piastri setzte sich am Samstag nur zwölf Tausendstelsekunden vor Lando Norris durch und sicherte sich die Pole Position für das erste Rennen nach der Sommerpause am Sonntag (15 Uhr, ORF 1, Sky). Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,263 Sek.) stellte seinen Red Bull beim Heimrennen auf den dritten Startplatz.

Piastri, der sich seine fünfte Pole in dieser Saison sicherte, stellte in 1:08:662 Min. einen Rundenrekord auf dem Kurs in den Dünen direkt an der Nordseeküste auf. Der WM-Führende überflügelte seinen Teamkollegen, der zuvor alle Trainings und auch die ersten beiden Qualifying-Abschnitte als Erster beendet hatte. Hinter Verstappen startet überraschend der französische Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar auf Rang vier, vor George Russell im Mercedes und dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Wieder Crash von Stroll

Während Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso bei böigem Wind den zehnten Rang belegte, crashte sein Teamkollege Lance Stroll zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen. Der Kanadier kam im ersten Qualifying-Abschnitt aufs Gras und flog ab, im zweiten Training am Freitag hatte er seinen Boliden ebenfalls folgenschwer beschädigt. Mercedes-Rookie Kimi Antonelli verpasste das Q3 als Elfter genauso wie Yuki Tsunoda auf Platz zwölf im zweiten Red Bull.

Lance Stroll verlor die Kontrolle über seinen Boliden. © NICOLAS TUCAT