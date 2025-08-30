Rasse Foxterrier
Hund einer Urlauberin biss Vermieter in Biberwier in den Oberschenkel
Bei dem Tier handelte es sich um einen Foxterrier. (Symbolfoto)
© imago
Ein Mann wurde am Samstag in Biberwier von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Die Besitzerin des Hundes, eine niederländische Staatsbürgerin, war für ihren Urlaub in einer Ferienwohnung in Biberwier eingemietet, berichtet die Polizei. Mit dabei: ihr Hund, ein Foxterrier.
Das Tier biss dem Vermieter der Ferienwohnung aus bisher unbekannter Ursache in den Oberschenkel. Der Verletzte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. (TT.com)