Hund einer Urlauberin biss Vermieter in Biberwier in den Unterschenkel

Ein Mann wurde am Samstag gegen 9 Uhr in Biberwier von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Die Besitzerin des Hundes, eine 61-jährige Frau aus den Niederlanden, war für ihren Urlaub in einer Ferienwohnung in Biberwier eingemietet, berichtet die Polizei. Mit dabei war ihr Hund, ein Foxterrier.