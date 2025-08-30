Rasse Foxterrier
Hund einer Urlauberin biss Vermieter in Biberwier in den Unterschenkel
Bei dem Tier handelte es sich um einen Foxterrier. (Symbolfoto)
© imago
Ein Mann wurde am Samstag gegen 9 Uhr in Biberwier von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Die Besitzerin des Hundes, eine 61-jährige Frau aus den Niederlanden, war für ihren Urlaub in einer Ferienwohnung in Biberwier eingemietet, berichtet die Polizei. Mit dabei war ihr Hund, ein Foxterrier.
Das Tier biss dem 48-jährigen Vermieter der Ferienwohnung aus bisher unbekannter Ursache in den Unterschenkel. Der Verletzte begab sich mit Verletzungen unbestimmten Grades selbständig in ärztliche Behandlung. (TT.com)