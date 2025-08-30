Zwei Pkw kollidierten in Scharnitz: 77-Jährige und 82-Jähriger verletzt

Scharnitz – Am Samstag gegen 12.15 Uhr stießen zwei Pkw in Scharnitz zusammen – ein 82-Jähriger und seine 77-jährige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Ereignet hatte sich der Unfall auf der Seefelder Straße im Bereich der Ausfahrt Scharnitz Süd. „Ein 82-Jähriger wollte auf die Seefelder Straße auffahren. Beim Abbiegen hatte er das Fahrzeug eines 75-Jährigen übersehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.