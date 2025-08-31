Ars Electronica startet mit Europahymne in Gebärdensprache

Die Europahymne in Gebärdensprache wird das diesjährige Ars Electronica Festival eröffnen, das sich heuer die Frage "PANIC - yes/no" stellt und von 3. bis 7. September die PostCity am Bahnhof und weitere Locations in Linz bespielt. Das Opening im bzw. vor dem Mariendom hat bereits Tradition, der Eintritt zu diesem musikalischen Festivalauftakt am Mittwochabend ist frei.

Zum Start um 19.30 Uhr interpretieren am Domplatz gehörlose Musikerinnen und Musiker des inklusiven Kinder- und Jugendchors White Hands Chorus Nippon gemeinsam mit der japanischen Sopranistin Erika Colon, dem Gebärdenchor der Linzer Pfarrgemeinde Urfahr-St. Josef und der Company of Music unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger die Ode "An die Freude". Damit will man das 30-jährige Jubiläum der österreichischen EU-Mitgliedschaft würdigen. Mitsingen und Mitgebärden ist ausdrücklich erwünscht.

Ab ca. 21 Uhr bringt dann im Inneren des Doms das Ensemble Motus Percussion erste Proben aus der Linzer Klangwolke "Urban Pulse", die am Samstag über dem Donaupark schweben wird, zu Gehör. Ein weiteres Highlight des Abends sind Ausschnitte aus dem Projekt Walzersymphonie, das vom Ars Electronica Futurelab in Kooperation mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, der Universität Mozarteum Salzburg, der Zürcher Hochschule der Künste und der Hochschule für Musik und Theater München im Auftrag des Festjahres Johann Strauss 2025 Wien umgesetzt wurde. Studierende interpretieren das Werk des Komponisten neu, ihre Kompositionen wurden mithilfe eines vom Ars Electronica Futurelab entwickelten KI-Systems geschaffen. Die Ergebnisse präsentiert das Bruckner Orchester Linz unter Leitung von Ingmar Beck.

Ebenfalls im Mariendom zu erleben ist das Projekt Organism von Navid Navab und Garnet Willis, den Gewinnern der Goldenen Nica in der Kategorie Digital Musics & Sound Art. Sie haben eine historische Orgel durch Robotik so modifiziert, dass sie mithilfe aerodynamischer Prozesse eigenständig Klänge erzeugt.