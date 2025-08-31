Zverev bereits in dritter US-Open-Runde ausgeschieden

Der Deutsche Alexander Zverev hat am Samstag (Ortszeit) seine nächste Grand-Slam-Enttäuschung erlebt. Nach seinem Auftakt-Out in Wimbledon unterlag der Weltranglistendritte in der dritten Runde der Tennis-US-Open dem Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:4,6:7(7),4:6,4:6. Das Gros der anderen Favoriten kam zum Abschluss der Spiele der dritten Runde weiter, so auch Jannik Sinner. Der Südtiroler trifft im Achtelfinale auf Alexander Bublik, der Kasache hat Sinner heuer schon besiegt.

Und zwar im Juni im Achtelfinale des Wimbledon-Vorbereitungsturniers von Halle, sonst unterlag Sinner heuer nur Carlos Alcaraz dreimal - zuletzt im Cincinnati-Finale aber durch Aufgabe. Der unberechenbare Bublik (Nr. 23) schaltete rund um Mitternacht mit Tommy Paul (14) durch ein 7:6(5),6:7(4),6:3,6:7(5),6:1 den vorletzten US-Amerikaner im Männer-Einzel aus. Von den Lokalmatadoren ist nun nur noch Taylor Fritz (4) im Rennen. Bublik hatte nach seinem Rasen-Coup die Sand-Titel in Gstaad und Kitzbühel geholt, danach aber nicht mehr gespielt.

Der 28-Jährige hat seinen Aufschlag im Turnierverlauf noch nicht abgegeben, zudem hat er von seinen jüngsten 17 Partien nur eine verloren. Sinner ist freilich dennoch Favorit. In Runde drei gegen Denis Shapovalov gab er erstmals im Turnier einen Satz ab. Am Ende stand ein 5:7,6:4,6:3,6:3. Es war der 24. Matchsieg des Weltranglistenersten bei Hartplatz-Majorturnieren in Folge. "Es war ein sehr, sehr hartes Match. Ich habe gewusst, dass ich gegen ihn auf einem hohen Level spielen muss und bin froh, dass es mir gelungen ist, die Partie zu gewinnen", resümierte Sinner.

Zverev fasste sich während der Partie gegen Auger-Aliassime an den hinteren Oberschenkel und hatte vorher im Turnierverlauf über Rückenprobleme geklagt, das nannte er aber nicht als Gründe für die Niederlage. "Ich habe verloren, weil ich schlecht gespielt habe. Das ist halt dann so. Ich habe generell kein gutes Turnier gespielt." So sei es in Flushing Meadows auch im Vorjahr gewesen. "Die Matches, die ich gewonnen habe, waren mühsam. Sobald ich einen guten Spieler hatte, habe ich das Match sofort verloren." Der 28-Jährige bleibt damit ohne Grand-Slam-Titel.

Auger-Aliassime spielt gegen den Russen Andrej Rublew um ein Viertelfinalticket, der Italiener Lorenz Musetti (10) nach einem Aufgabesieg gegen seinen Landsmann Flavio Cobolli (24) nun gegen den Spanier Jaume Munar. Alex de Minaur profitierte gegen den Deutschen Daniel Altmaier ebenso von einer Aufgabe. Die australische Nummer acht des Events bekommt es nun mit Leandro Riedi zu tun, gegen den Polen Kamil Majchrzak ebenfalls Aufgabesieger. Der Schweizer ist nur 435. der Weltrangliste, hat aus der Qualifikation heraus nun schon fünf Siege auf seiner Habenseite.

Bei den Frauen meisterte US-Star Coco Gauff (3) die Hürde Magdalena Frech (POL-28) mit 6:3,6:1. Naomi Osaka (23) stellt sich als Nächste in den Weg, die Japanerin schaltete Australierin Daria Kasatkina (15) mit 6:0,4:6,6:3 aus. Iga Swiatek (2) kam trotz einem 1:5-Rückstand in zwei Sätzen weiter, die Polin besiegte Anna Kalinskaja (RUS-29) 7:6(2),6:4. Die Russin Jekaterina Alexandrowa ist Swiateks nächste Gegnerin. Weitere Achtelfinalpartien der unteren Raster-Hälfte: Marta Kostjuk (UKR-27) - Karolina Muchova (CZE-11), Amanda Anisimova (USA-9) - Beatriz Haddad Maia (BRA-18).