Federspiel triumphiert beim Ötztaler Radmarathon: „Der Bürgermeister von Tirol“

Beim 44. Ötztaler Radmarathon gewinnt mit dem Imster Daniel Federspiel nach 13 Jahren erstmals seit Stefan Kirchmair wieder ein Tiroler. Und mit etwas Abstand erwies sich der zweitplatzierte Ötztaler Jonas Holzknecht als eiskalter Teilnehmer.

Sölden – Es ist das Ziel einer langen Reise für den 38-Jährigen: zweimal war Daniel „Feder“ Federspiel bereits Eliminator-Weltmeister, nun münzte der Versicherungskaufmann sein Potenzial in den ersten Sieg beim Ötztaler Radmarathon. „Ich kann es selbst nicht glauben. Das war immer mein Ziel“, jubelte der Sieger. „Ich bin sprachlos, ich genieße das jetzt. Die Fans waren überall unglaublich, vor allem am Timmelsjoch. Da konnte ich nicht mehr langsamer fahren.“

Den Lorbeerkranz überreichte der Nummer 32 sein Freund Toni Palzer, die bayerische Berglauf-, Skitouren und Rennrad-Legende. Jeder mag Federspiel, so hörte man im Zielraum. „Das ist der neue Bürgermeister von Sölden“, ulkte der Platzsprecher.

Die Entscheidung fiel eine Stunde vor dem Ziel, als Federspiel den bis dahin führenden Vorjahressieger Jack Burke (CAN) am Timmelsjoch in die Schranken wies. Federspiel war bei der Abfahrt vom Jaufenpass noch hinten gelegen, konnte seine Stärke jedoch bei der Abfahrt und hinauf auf den 1724 Höhenmetern zur Passhöhe ausspielen. Mit 6:48:27 Stunden fehlte nicht viel auf den Streckenrekord des Vorarlbergers Mathias Nothegger (6:47:02,3 Stunden, Sieger 2019).

Lob vom Landeshauptmann

Besonders Jonas Holzknecht (+3:35 Min.), der mit einem perfekt getimten Zielsprint Platz zwei sicherte, gebührt Anerkennung. Der 20-jährige Sportartikelhändler in einem Sölder Fachgeschäft trat zum richtigen Zeitpunkt in die Pedale, nachdem er zuvor noch einmal die Schuhe fixiert hatte, und siegte im Zielsprint vor dem Schweizer Matthias Reutimann. „Es ist unbeschreiblich“, hatte der glückliche Sportler Tränen in den Augen. Er war wohl der kämpferischste Fahrer, immer wieder trat Holzknecht an. Nach Kühtai und Richtung Brenner war der am Ende Zweitplatzierte in Sterzing sogar in Führung. Erst am Jaufen wurde er gestellt, der Rest ist Geschichte.

Federspiel mag der neue „inoffizielle Bürgermeister von Sölden“ sein, Lob gab es dafür von der Landesspitze. „Daniel Federspiel hat mit einer außergewöhnlichen Leistung einen hochverdienten Sieg errungen. Und auch Jungstar Jonas Holzknecht hat bewiesen, dass wir in Tirol weiterhin mit erstklassigen Radsportlern rechnen dürfen. Meine herzlichen Glückwünsche!“, gratulierte LH Anton Mattle. Und sein Stellvertreter, Sportsprecher Philip Wohlgemuth, ergänzte im Sinne der Veranstalter: „Der Ötztaler Radmarathon ist ein echtes Aushängeschild für das Sportland Tirol!“

Meyer feierte bei den Damen den Hattrick

Sensationell die Leistung der Damen-Siegerin Janine Meyer, die einen Hattrick feierte (Sieg 2023, 2024, 2025) und ihren Rekord aus dem Vorjahr (7:26,26,8 Stunden) um vier Minuten unterbot. Platz 45 in der Gesamtwertung mit Herren und Damen nach 7:22:30 Stunden und damit vier Minuten unter ihrem Streckenrekord: „Ich bin überwältigt und hätte mir nicht gedacht, dass ich noch einmal den Streckenrekord breche.“ Zwischenzeitlich fuhr die 38-Jährige alleine, die schnelle Zeit sei dann doch eine Überraschung gewesen. Hinter Meyers Landsfrau Eva Schien (2./+17:14,2 Min.) landete Belinda Holzer aus Reith/Seefeld als beste Tirolerin am Podium (3./+29:05,4 Min.).

Endstand nach 227 km (Sölden, Kühtai, Brenner, Jaufenpass, Timmelsjoch, Sölden/5500 Höhenmeter) Herren: 1. Daniel Federspiel 6:48:55,8 Std. 2. Jonas Holzknecht (beide Tirol) +3:30,6 Min. 3. Matthias Reutimann (SUI) +3:31,1 Min. 4. Andreas Isele (GER) +3:35,5 Min. 5. Stefano Cecchini (ITA) +3:59,5 8. Alban Lakata +6:35,1 9. Patrick Hagenaars (beide Tirol) +7:27,7 12. Jack Burke (CAN) +9:55,3 14. Johnny Hoogerland (NED) +12:45,1 23. Mario Gamper (Tirol) +19:24,5 Damen: 1. Janine Meyer 7:22:32,4 (Streckenrekord) 2. Eva Schien (beide GER) +17:14,2 Min. 3. Belinda Holzer 29:05,4 Min. 9. Jana Gigele (beide Tirol) +45:44,3 Min.