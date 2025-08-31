30 Millionen Euro

Waldtherme-Projekt eingestampft: Mayrhofner Erlebnisbad muss zurück an den Start

Bürgermeister Hans Jörg Moigg und TVB-Obmann Willi Pfister (v. l.) im Erlebnisbad Mayrhofen. Seit vielen Jahren ist der erforderliche Neubau des alten Bades Thema im Ort.
© Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Weil der geplante Neubau des Bades vom Land nicht entsprechend gefördert werden würde, geht demnächst eine neue Ausschreibung von TVB und Gemeinde raus. Die orientiert sich an den Förderrichtlinien des Bädertopfs: Ein Regionalbad mit 25-Meter-Becken ist der Plan.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062