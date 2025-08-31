30 Millionen Euro
Waldtherme-Projekt eingestampft: Mayrhofner Erlebnisbad muss zurück an den Start
Bürgermeister Hans Jörg Moigg und TVB-Obmann Willi Pfister (v. l.) im Erlebnisbad Mayrhofen. Seit vielen Jahren ist der erforderliche Neubau des alten Bades Thema im Ort.
© Dähling
Weil der geplante Neubau des Bades vom Land nicht entsprechend gefördert werden würde, geht demnächst eine neue Ausschreibung von TVB und Gemeinde raus. Die orientiert sich an den Förderrichtlinien des Bädertopfs: Ein Regionalbad mit 25-Meter-Becken ist der Plan.