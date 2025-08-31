Alkolenker kam in Weer von Straße ab, krachte auf 200 Metern gegen Zäune und Straßenschild

Weer – In der Nacht auf Sonntag gegen 23.30 Uhr wurde in Weer ein E-Call-Notruf ausgelöst. Die Polizei eilte zum Einsatzort und fand dort ein Auto vor, das von der B171 Tiroler Straße abgekommen war. Vermutlich war Sekundenschlaf der Auslöser, dass der 51-jährige Lenker die Kontrolle verlor und rechts von der Fahrbahn fuhr. Dort fuhr er noch rund 200 Meter weiter und krachte gegen mehrere Begrenzungspfosten und Zäune.

Laut Polizei driftete das Fahrzeug in Schräglage knapp 80 Meter weiter entlang der Fahrbahn bis zum Kreuzungsbereich, wo es wieder auf die Straße geriet, gegen ein Verkehrsschild krachte und quer über den Kreuzungsbereich geschleudert wurde. Am Straßenbankett auf einer Böschung nördlich der B171 kam es schließlich zum Stillstand.