Ursache unklar

Brand in der Innsbrucker Klinik: Lüftungsgerät entfachte Feuer

Innsbruck - Am Klinik-Areal in Innsbruck kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr zu einem Brand. Im zwölften Stock eines Gebäudes war bei einem Lüftungsgerät ein Feuer ausgebrochen.

Durch den technischen Journaldienst wurde mitgeteilt, dass sich dieses Lüftungsgerät aus bislang unbekannter Ursache erhitzt und selbst entzündet habe. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen und belüftete in weiterer Folge den gesamten Bereich. Personen befanden sich dort keine. Das Lüftungsgerät wurde durch den Brand beschädigt. (TT.com)

