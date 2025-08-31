Ungeschlagene Wattener gehen gegen Wolfsberg auf Rekordjagd

Noch ist die WSG Tirol in der Bundesliga ungeschlagen: Das soll auch heute (17 Uhr, live Sky) gegen den WAC so bleiben.

Innsbruck – Die WSG Tirol ist heute (17 Uhr, live Sky) im Tivoli-Stadion auf Rekordjagd: Sieben Spiele hat die Semlic-Truppe in Folge getroffen. Eine längere Serie an aufeinanderfolgenden Matches mit mindestens einem Torerfolg gab es für die Tiroler in der Bundesliga nur einmal – und zwar zwischen April bis Mai 2022. „Ich bin sehr datenaffin, aber das geht schon sehr weit“, lachte Trainer Philipp Semlic bei der Pressekonferenz vor dem heutigen Match gegen den Wolfsberger AC.

Effektive Offensive

Trotzdem ist die Statistik bemerkenswert, war doch das „Tore-Schießen“ in der Vorsaison nicht zwingend die Spezialdisziplin der WSG. Der Wind hat sich aber bei den immer noch ungeschlagenen Tirolern zumindest vorerst gedreht. Auch beim 3:1 in Oedt unter der Woche „scorten“ mit Lukas Hinterseer, Tobi Anselm und Neuzugang Ademola Ola-Adebomi drei Stürmer. „Ich bin froh, dass wir in diesem Zusammenhang einen Schritt nach vorne gekommen sind, wir haben aber noch viel Arbeit vor uns“, betonte der Coach. Fraglich ist heute Thomas Sabitzer, der das Cup-Spiel unter der Woche mit Achillessehnenproblemen ausgelassen hatte. Semlic geht aber davon aus, „dass Sabi im Kader steht“.

Der Gegner aus Kärnten erlebte zuletzt mit dem Aus in der Conference-League-Quali gegen Omonia Nikosia eine herbe Enttäuschung und hat 120 Minuten plus ein Elfmeterschießen in den Beinen. „Der WAC hat eine Riesen-Qualität im Kader, auch Rotation macht sie nicht schwächer“, gibt sich Semlic keinen Illusionen hin. Mit den „Wölfen“ gastiert übrigens auch der Ötztaler ÖFB-Team-Rückkehrer Alessandro Schöpf im Tivoli. Beim letzten Gastspiel in Tirol, dem 3:3 im Februar, hatte ausgerechnet der 31-Jährige per Elfmeter den späten Ausgleich erzielt.