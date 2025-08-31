„Ein Horror“: Tobias Moretti beklagt „Reality-TV-Deutsch“

Schauspieler Tobias Moretti vermisst zunehmend regionale Sprachfärbungen im deutschen Fernsehen. „Ich leide darunter, dass einerseits Dialekte, andererseits die Hochsprache in so einen Einheitsjargon verflacht werden, dieses Reality-TV-Deutsch. Ein Horror“, sagte der 66-Jährige in einem Interview mit dem deutschen Printmagazin Stern. Dialekt sei ihm als Tiroler generell enorm wichtig. „Gerade, wenn man mit literarischer Hochsprache zu tun hat, lernt man die Nuancen des Dialekts zu schätzen.“