Er rettete seine Kinder: Leiche von vermisstem Vater im Comer See gefunden

Nach tagelanger Suche wurde im Comer See in Oberitalien die Leiche eines 55-jährigen Mannes aus Deutschland gefunden. Der Tote wurde in etwa 220 Meter Tiefe von einem ferngesteuerten Tauchroboter entdeckt und dann auch eine größere Strecke nach oben gebracht, wie die Feuerwehr der Gemeinde Lecco mitteile. Geborgen wurde er dann von zwei Tauchern. Der Mann starb beim Versuch, seine beiden Kinder aus dem Wasser zu retten.

Mit Ehefrau und Kindern auf Boot unterwegs

Der 55-Jährige war mit seiner Ehefrau und den zwei Kindern am Montag auf einem gemieteten Boot bei Dorio am Ostufer des Sees unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache gingen die Kinder über Bord. Der Mann sprang daraufhin selbst ins Wasser. Die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden. Der Vater tauchte jedoch nicht mehr auf. Vermutet wird, dass er von einer Strömung erfasst wurde.

An der Stelle ist der Comer See sehr tief. Zudem wurde die Suche durch widrige Wetterbedingungen erschwert, wie die Feuerwehr mitteilte.