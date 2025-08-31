FPÖ wirft NGOs Missbrauch von Steuergeldern vor: Tiroler Hilfsorganisations-Chef kontert

Österreichs NGOs und gemeinnützige Organisationen stehen im Rampenlicht einer umstrittenen parlamentarischen Massenanfrage der FPÖ, die ihnen Missbrauch von Steuergeldern unterstellt. Jetzt wehren sich die Organisationen. Der Tiroler Reinhard Heiserer ist Chef der Hilfsorganisation „Jugend eine Welt“. Hier spricht er Klartext über die Hintergründe.