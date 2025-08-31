„Politisches Kalkül“
FPÖ wirft NGOs Missbrauch von Steuergeldern vor: Tiroler Hilfsorganisations-Chef kontert
„Es geht um politisches Kalkül“, sagt der Tiroler Reinhard Heiserer. Er ist Chef und Mitbegründer der Hilfsorganisation „Jugend eine Welt“.
© Sebastian Pichlmann/Jugend eine Welt
Österreichs NGOs und gemeinnützige Organisationen stehen im Rampenlicht einer umstrittenen parlamentarischen Massenanfrage der FPÖ, die ihnen Missbrauch von Steuergeldern unterstellt. Jetzt wehren sich die Organisationen. Der Tiroler Reinhard Heiserer ist Chef der Hilfsorganisation „Jugend eine Welt“. Hier spricht er Klartext über die Hintergründe.