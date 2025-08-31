Vier verirrte Bergsteiger im Nationalpark Hohe Tauern gerettet

Vier deutsche Wanderer sind am Samstag auf ihrer Tour im Nationalpark Hohe Tauern von der Warnsdorfer Hütte (2336 Meter Seehöhe) zur Kürsingerhütte am Großvenediger (3657 Meter Seehöhe) in Bergnot geraten. Nachdem sie zunächst eine falsche Abzweigung genommen hatten, verstiegen sie sich dann bei einfallendem Nebel, berichtete die Salzburger Bergrettung am Sonntag. Die Gruppe blieb unverletzt, eine Frau war allerdings unterkühlt und erschöpft bei der Rettung.

Die Bergsteiger setzten in der Nähe des Gamsspitzls auf rund 2800 Meter Seehöhe einen Notruf ab, der bei der Polizei einging. Die Bergrettungsortsstellen Krimml und Neukirchen am Großvenediger wurden um 18.30 Uhr alarmiert. Auch der Hüttenwirt der Warnsdorfer Hütte, ein Polizei- und ein Rettungshubschrauber sowie fünf Alpinpolizisten beteiligten sich an dem Einsatz.