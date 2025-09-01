In Klinik geflogen
Teilnehmer von Ötztaler Radmarathon bei Sturz schwer verletzt: Beteiligter ausgeforscht
Ein 33-jähriger Teilnehmer des Ötztaler Radmarathons ist am Sonntag gegen 8.30 Uhr bei einem Sturz auf der Sellraintalstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam noch ein weiterer Rennteilnehmer zu Sturz – dieser fuhr jedoch weiter. Der 33-jährige Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Der vorerst unbekannte Rennteilnehmer konnte laut Informationen der Polizei inzwischen erhoben werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen Österreicher. (TT.com)