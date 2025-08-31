Reinhold Messner heiratete Ehefrau Diane zum zweiten Mal

Extrembergsteiger Reinhold Messner und seine Frau Diane haben sich ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Wie der 80-Jährige auf Instagram seinen Hunderttausenden Followern mitteilte, fand die Zeremonie in Indien statt. „Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten“, hielt Messner fest.

„Wir genießen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum“, verlautete Messner. Auf dem veröffentlichten Foto ist das Paar in weißen Hemden zu sehen, wie es sich liebevoll in die Augen schaut.