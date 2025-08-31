Verkehrsmisere und kein Ende: Hall will weiter für Dosierampeln kämpfen

Die Haller SPÖ fordert einen neuen Anlauf für einen zusätzlichen Autobahnanschluss ein, um Hall vom Durchzugsverkehr zu entlasten. Für Bürgermeister Christian Margreiter ist das unrealistisch – er setzt vielmehr darauf, die skeptischen Nachbargemeinden doch noch von einer intelligenten Ampellösung zu überzeugen. Regionale Verkehrsdaten sollen dabei helfen.