SPÖ fordert größere Lösung

Verkehrsmisere und kein Ende: Hall will weiter für Dosierampeln kämpfen

Verfahrene Situation: Am Unteren Stadtplatz in Hall und den einmündenden Straßenzügen stehen Staus seit vielen Jahren auf der Tagesordnung.
© Axel Springer
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Haller SPÖ fordert einen neuen Anlauf für einen zusätzlichen Autobahnanschluss ein, um Hall vom Durchzugsverkehr zu entlasten. Für Bürgermeister Christian Margreiter ist das unrealistisch – er setzt vielmehr darauf, die skeptischen Nachbargemeinden doch noch von einer intelligenten Ampellösung zu überzeugen. Regionale Verkehrsdaten sollen dabei helfen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561