Kritik an Bonuskarten: Wenn Kunden Punkte sammeln, profitiert vor allem der Händler

Bonuskarten bringen den Anbietern hart umkämpfte Marktanteile, für die KonsumentInnen zahlt sich das Punkte-Sammeln dagegen nicht aus – im Gegenteil. Dabei setzen viele gerade in Zeiten der Teuerung auf Kundenbindungsprogramme. Kundinnen und Kunden sehen darin die einzige Möglichkeit, beim Einkauf zu sparen. Das aktuelle System sorgt für weitere Kritik.