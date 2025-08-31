Mann bedrohte in Wörgl 35-Jährigen mit Waffe und schoss in die Luft

Ein 32-jähriger Deutscher hat am Samstagnachmittag in Wörgl einen 35-jährigen Bosnier mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und anschließend damit in die Luft geschossen. Laut Polizei hatte der Bosnier den Deutschen zuvor mit dem Auto überholt. Der 32-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.