In Justizanstalt gebracht
Mann bedrohte in Wörgl 35-Jährigen mit Waffe und schoss in die Luft
Ein 32-jähriger Deutscher hat am Samstagnachmittag in Wörgl einen 35-jährigen Bosnier mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und anschließend damit in die Luft geschossen. Laut Polizei hatte der Bosnier den Deutschen zuvor mit dem Auto überholt. Der 32-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.
Die Waffen des Mannes bzw. seiner Ehefrau wurden sichergestellt, außerdem wurden vorläufige Waffenverbote verhängt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein folgen. (TT.com)