Ursache unklar
Garagenbrand in Iselsberg-Stronach: 34-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung
Ein Brand in einer Garage in der Osttiroler 600-Seelen-Gemeinde Iselsberg-Stronach sorgte am Sonntag kurz nach 18 Uhr für die Alarmierung der Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren von Iselsberg-Stronach und Lienz konnten das Feuer jedoch rasch löschen, die Brandursache war noch nicht bekannt.
Ein 34-Jähriger erlitt bei den ersten Löscharbeiten eine Rauchgasvergiftung. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT)