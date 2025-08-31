Garagenbrand in Iselsberg-Stronach: 34-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung

Ein Brand in einer Garage in der Osttiroler 600-Seelen-Gemeinde Iselsberg-Stronach sorgte am Sonntag kurz nach 18 Uhr für die Alarmierung der Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren von Iselsberg-Stronach und Lienz konnten das Feuer jedoch rasch löschen, die Brandursache war noch nicht bekannt.