Ursache unklar
Zwei Personen bei Garagenbrand in Iselsberg-Stronach verletzt
Ein Brand in einer Garage in der Osttiroler 600-Seelen-Gemeinde Iselsberg-Stronach sorgte am Sonntag kurz nach 18 Uhr für die Alarmierung der Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren von Iselsberg-Stronach und Lienz konnten das Feuer jedoch rasch löschen, die Brandursache war am Sonntagabend noch nicht bekannt.
Zwei Männer mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus nach Lienz gebracht werden. (TT)