Fahrwerk nicht ausgefahren: Kleinflugzeug schlitterte in Langkampfen über Flugplatz

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten Feuerwehrleute aus Unterlangkampfen und Kufstein am Sonntagnachmittag ausrücken. Ein 56-jähriger Deutscher hatte am Flugplatz Langkampfen kurz vor 14 Uhr eine Bruchlandung mit seinem Leichtflugzeug hingelegt. „Dabei vergaß er nach eigenen Angaben, das Fahrwerk des Flugzeuges auszufahren“, so die Polizei in einer Aussendung.

Die Maschine schlitterte beim Landen ohne Reifen etwa 50 Meter weit über das Flugfeld, bis sie schließlich stehen blieb. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings kam das Flugzeug auch nicht mehr von selbst von der Stelle. Die Feuerwehren halfen mit ihrem schweren Rüstfahrzeug dabei, den Flieger abzuschleppen. (TT.com)