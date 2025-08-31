Zwei Burschen auf E-Bike bei Kollision mit Fußgängerin in Anras schwer verletzt

Zwei Burschen, die auf einem E-Bike unterwegs waren, sind am Sonntagnachmittag in Anras beim Zusammenstoß mit einer 15-jährigen Fußgängerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, betrat die Jugendliche gegen 17.10 Uhr die Gemeindestraße und wurde dort vom herannahenden Fahrrad des 15-Jährigen erfasst. Bei dem Teenager fuhr noch ein Elfjähriger mit.