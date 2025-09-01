Neue "Dido and Aeneas"-Einspielung mit Joyce DiDonato

Henry Purcells Oper "Dido and Aeneas" wurde immer wieder auf Tonträger gebannt, kann auf eine legendäre Veröffentlichungsgeschichte verweisen. Trotzdem sticht eine neue Einspielung hervor: Dirigent Maxim Emelyanychev macht bei der neuen Erato-Aufnahme mit seiner dynamischen Stabführung von Anfang an klar, dass es hier um viel geht - und dass das kein gutes Ende nehmen wird.

Hart kommen die Schläge, kantig setzen Chor und das Orchester Il Pomo D'Oro Akzente, verhöhnen die Unglückliche, drängen und bieten ein farbiges Bild. Emelyanychev betont die Dramatik des Stoffes. So sehr die instrumentale Ebene in die emotionalen Extreme geht, so ausgeglichen und voller ruhiger Stärke agiert Starsopranistin Joyce DiDonato als Königin von Karthago. Ihre Abschiedsszene "When I am laid in earth" wirkt gleichermaßen berührend wie würdevoll, kein Jammern, nur verhaltenes Klagen und eine Musik wie ein milder Sommerregen.