Ein Verletzter
Ohne Führerschein und alkoholisiert: 17-Jähriger verursachte Auffahrunfall in Lienz
Ohne Führerschein und alkoholisiert verursachte ein 17-Jähriger am Sonntag in Lienz einen Verkehrsunfall. Der Jugendliche war mit einem Auto – ohne Zustimmung des Besitzers – gegen 22 Uhr auf der Drautalstraße von Debant Richtung Lienz unterwegs. Als er trotz Sperrfläche und Abbiegespur einen anderen Pkw überholte, krachte der 17-Jährige ungebremst in das Heck eines weiteren Autos, das auf der Abbiegespur stand, berichtet die Polizei.
Der 24-jährige Lenker wurde dadurch verletzt, er wurde ins Lienzer Krankenhaus eingeliefert. Der 17-Jährige blieb unverletzt, ein Alkotest verlief positiv. Im Einsatz standen neben Rettung und Polizei auch die Feuerwehr Lienz. (TT.com)