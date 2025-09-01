Ohne Führerschein und alkoholisiert: 17-Jähriger verursachte Auffahrunfall in Lienz

Ohne Führerschein und alkoholisiert verursachte ein 17-Jähriger am Sonntag in Lienz einen Verkehrsunfall. Der Jugendliche war mit einem Auto – ohne Zustimmung des Besitzers – gegen 22 Uhr auf der Drautalstraße von Debant Richtung Lienz unterwegs. Als er trotz Sperrfläche und Abbiegespur einen anderen Pkw überholte, krachte der 17-Jährige ungebremst in das Heck eines weiteren Autos, das auf der Abbiegespur stand, berichtet die Polizei.