Kommentar

Auch ein Sparefroh muss klotzen

Kommentarvon Peter Nindler

Innsbruck sanieren und gleichzeitig Impulse setzen: Der finanzielle Spagat für Bürgermeister Johannes Anzengruber wird in den kommenden Jahren nicht einfach sein. Denn politische Sparefrohs sind alles andere als beliebt.

