Angeblich gehackter Account: Kitzbühelerin verlor mehr als 1000 Euro an Betrüger

Eine Frau aus dem Bezirk Kitzbühel verlor durch einen Internetbetrug mehr als 1000 Euro. Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte die Frau Mitte August über einen Messenger-Dienst, berichtet die Polizei. Er gab sich als Techniker aus und erklärte ihr, dass ein nicht mehr verwendeter Social-Media-Account gehackt und für kriminelle Handlungen verwendet worden sei.