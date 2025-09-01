Abzocke auf Social Media
Angeblich gehackter Account: Kitzbühelerin verlor mehr als 1000 Euro an Betrüger
Eine Frau aus dem Bezirk Kitzbühel verlor durch einen Internetbetrug mehr als 1000 Euro. Ein bisher unbekannter Täter kontaktierte die Frau Mitte August über einen Messenger-Dienst, berichtet die Polizei. Er gab sich als Techniker aus und erklärte ihr, dass ein nicht mehr verwendeter Social-Media-Account gehackt und für kriminelle Handlungen verwendet worden sei.
Der Betrüger forderte daraufhin Geld für den angeblich entstandenen Schaden. Diese Forderungen wurden von der Frau beglichen, indem sie abfotografierte Codes von Prepaidkarten an den unbekannten Täter übersandte. (TT.com)