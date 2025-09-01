Schweres Erdbeben in Afghanistan: Hunderte Tote befürchtet

Kabul – Bei einem Erdbeben in Afghanistan sind nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten. Genaue Opferzahlen liegen noch nicht vor. Wie die Behörden mitteilten, erschütterte ein Beben der Stärke 6.0 die gebirgige Provinz Kunar.

Dem Zentrum für Geoforschung (GFZ) zufolge ereignete es sich kurz vor Mitternacht in einer Tiefe von zehn Kilometern an der Grenze zur pakistanischen Region Khyber Pakhtunkhwa und zerstörte zahlreiche Lehm- und Steinhäuser. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Zahlen dürften weiter steigen

Laut dem Gesundheitsministerium habe es allein in einem Dorf 30 Tote gegeben. „Die Zahl der Toten und Verletzten ist hoch, aber da das Gebiet schwer zugänglich ist, sind unsere Teams noch im Einsatz“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriumssprechers Sharafat Saman. Hunderte Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, erklärte der Informationschef der Provinz, Najibullah Hanif. Die Zahlen dürften weiter steigen, sobald Berichte aus den schlecht erschlossenen Gebieten eingehen.

Auch anderes Beben forderte Menschenleben

Bei einem anderen schweren Erdbeben in der Provinz Nangarhar kamen in einem Dorf neun Menschen ums Leben. Sie starben in der Nacht, wie die Provinzregierung am Montag mitteilte. In dem Dorf im Bezirk Dara-i-Nur seien zudem 20 Menschen verletzt worden.