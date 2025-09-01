tt.com Regionalliga Tirol

Team der Runde: Fügens Torjäger Kuen sticht nach lupenreinem Hattrick heraus

Sechs Treffer nach drei Runden: Stephan Kuen weiß, wo das Tor steht.
© Axel Springer

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671