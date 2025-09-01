Sommertour zur Kinderbetreuung: Landesrätin Hagele besucht Kufstein und Kitzbühel

Bildungslandesrätin Cornelia Hagele setzt ihre Gesprächsreihe zur Kinderbetreuung in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel fort. Im Fokus stehen Personalfragen, Infrastruktur und betriebliche Angebote. Ziel ist die praxisnahe Umsetzung des Rechts auf einen Betreuungsplatz.

Kufstein, Kitzbühel – Die Tiroler Bildungslandesrätin Cornelia Hagele treibt den Ausbau der Kinderbetreuung voran. Diese Woche führte sie ihre Sommertour in die Bezirke Kufstein und Kitzbühel. In Gesprächen mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ging es um die konkrete Umsetzung des Rechts auf einen Kinderbetreuungsplatz.

„Wir brauchen Lösungen, die in der Praxis funktionieren – für Kinder, Eltern und Gemeinden gleichermaßen“, betont Hagele. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der betrieblichen Kinderbetreuung. Der Bezirk Kufstein nimmt hier mit sechs Einrichtungen und 146 Plätzen eine Vorreiterrolle ein.

Betriebliche Kinderbetreuung erleichtern

Insgesamt werden im Bezirk Kufstein rund 4.900 Kinder von über 1.000 Pädagoginnen und Pädagogen betreut. Im Bezirk Kitzbühel sind es etwa 2.500 Kinder und 476 Betreuungskräfte.

Um Unternehmen den Einstieg in die betriebliche Kinderbetreuung zu erleichtern, wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer ein Leitfaden entwickelt. „So gelingt es uns, gemeinsam mit den Gemeinden und der Wirtschaft, Familien zu unterstützen“, erklärt Hagele.

Digitale Vermittlungsplattform

Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche war die geplante digitale Vermittlungsplattform. „Diese schafft nicht nur Transparenz für Eltern, sondern gibt auch uns Gemeinden mehr Planungssicherheit“, sagt Bürgermeister Paul Sieberer aus Hopfgarten im Brixental.

Seit Herbst 2023 hat das Land Tirol bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt:

Ausbildungsinitiativen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger

Vereinfachungen bei Tageseltern-Angeboten

Digitalisierung der Verwaltung

Anpassung der Infrastrukturförderungen

Einrichtung von Koordinierungsstellen