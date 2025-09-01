Konzert am Dienstag
Der „Don Kosaken Chor“ gastiert in Prutz
Der Don Kosaken Chor gastiert am Dienstag in Prutz.
© Don Kosaken
Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff® zählt zu den renommiertesten Vokalensembles für russisch-orthodoxe Kirchenmusik und russische Folklore. Am 2. September um 20 Uhr haben Musikliebhaber die Gelegenheit, das Ensemble in der Pfarrkirche Prutz zu erleben.
Unter der künstlerischen Leitung von Wanja Hlibka verspricht der Chor einen stimmungsvollen Abend mit einem vielfältigen Repertoire. Die Zuhörer erwartet eine Mischung aus sakralen Gesängen, traditionellen Volksliedern und Werken bekannter Komponisten.
Karten für das Konzert sind im Vorverkauf für 20 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr) bei oeticket und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse für 25 Euro.