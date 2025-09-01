Der „Don Kosaken Chor“ gastiert in Prutz

Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff® zählt zu den renommiertesten Vokalensembles für russisch-orthodoxe Kirchenmusik und russische Folklore. Am 2. September um 20 Uhr haben Musikliebhaber die Gelegenheit, das Ensemble in der Pfarrkirche Prutz zu erleben.

Unter der künstlerischen Leitung von Wanja Hlibka verspricht der Chor einen stimmungsvollen Abend mit einem vielfältigen Repertoire. Die Zuhörer erwartet eine Mischung aus sakralen Gesängen, traditionellen Volksliedern und Werken bekannter Komponisten.