Tief „Ulrich“ kann den Spätsommer nicht verdrängen: So wird das Wetter in Tirol

Montag ist meteorologischer Herbstbeginn. Dem Wetter ist das vorerst egal: In Tirol erreichen die Temperaturen weiter spätsommerliche Werte. In den kommenden Tagen bleibt der Regenschirm allerdings ein nützlicher Begleiter.

Die letzte Ferienwoche ist offiziell angebrochen, viele richten ihren Blick bereits in Richtung Herbst. Laut dem Meteorologen Werner Troger von den Meteo-Experts ist das verfrüht: „Meteorologisch hat der Herbst begonnen, aber kalendarisch bleiben wir weiterhin im Sommer.“ Er sieht die kommende Woche weiterhin unter spätsommerlichen Vorzeichen. Auch wenn Tief „Ulrich“ über den britischen Inseln immer wieder Störungen nach Tirol schickt.