Nach Liebes-Chaos im Team: Olympiasieger frisch verlobt

Die schwedischen Biathleten sorgten in den vergangenen Jahren nicht nur mit ihren sportlichen Erfolgen für Schlagzeilen. Auch abseits der Loipen wurde „scharf geschossen“.

Vor knapp vier Jahren gab es innerhalb des schwedischen Biathlon-Teams einen pikanten Partnertausch. Hanna Öberg verließ ihren Freund Jesper Nelin und machte kurz darauf ihre Liaison mit Martin Ponsiluoma öffentlich. Nelin fand hingegen Trost bei Fanny Johansson, die zuvor mit Ponsiluoma zusammen war. Das Liebes-Chaos oder -Glück war perfekt – je nachdem wie man es sehen wollte.

Während Öberg und Ponsiluoma die große Liebe fanden, hielt die Beziehung von Nelin und Johansson nicht allzu lange. Nelin, Olympiasieger mit der schwedischen Staffel in Pyeongchang 2018, verlor sein Herz an Sandra Abremark – ausnahmsweise kommt sie nicht aus dem Biathlon-Lager.