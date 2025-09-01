- Überblick
Besser selber reiben
Praktischer Fertig-Streukäse? Warum ein ganzes Stück Käse die bessere Wahl ist
Fertig geriebener Parmesan oder Pizzakäse aus dem Supermarkt ist praktisch, wenn es einmal schnell gehen soll. Doch das kann gesundheitsgefährdend sein.
