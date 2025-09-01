Besser selber reiben

Praktischer Fertig-Streukäse? Warum ein ganzes Stück Käse die bessere Wahl ist

Fertig geriebener Parmesan oder Pizzakäse aus dem Supermarkt ist praktisch, wenn es einmal schnell gehen soll. Doch das kann gesundheitsgefährdend sein.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.