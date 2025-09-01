Klassische Klänge in Hopfgarten: 31. Kammermusikfest lockt mit Vivaldi und mehr

Noch bis 5. September 2025 verwandelt sich Hopfgarten in Tirol zum Mekka für Liebhaber klassischer Musik. Das 31. Kammermusikfest verspricht mit einem vielseitigen Programm von Vivaldi bis Piazzolla musikalische Höhepunkte in der Pfarrkirche und der Salvena.

Hopfgarten i. B. – Das renommierte Kammermusikfest Hopfgarten, das seit 1995 die Region mit hochkarätigen Konzerten bereichert, präsentiert in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm. Den Auftakt machte am 30. August ein Abend unter dem Motto „Viva Vivaldi!“ in der Pfarrkirche.

Das Thüringer Bach Collegium unter der Leitung von Gernot Süßmuth gab gemeinsam mit dem Organisten Hansjörg Albrecht und dem Cellisten Ramón Jaffé Werke von Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach zum Besten. Höhepunkt des Abends waren Vivaldis berühmte „Vier Jahreszeiten“.

Musikalische Vielfalt

Am 2. September folgt in der Salvena ein Konzert mit dem Titel „Ménage à trois“. Hier erwartet die Zuhörer ein spannendes Programm mit Werken von Joel Engel, Béla Bartók, Hans Gál, Robert Schumann und Helene Liebmann. Die Pianistin Monica Gutman, der Violinist Gernot Süßmuth, der Klarinettist Andreas Schablas und der Cellist Ramón Jaffé versprechen einen Abend voller musikalischer Vielfalt.

Ramón Jaffé (Violoncello), künstlerischer Leiter des Kammermusikfestes Hopfgarten. © Thomas Trinkl

Den Abschluss des Festivals bildet am 5. September das Konzert „Leidenschaft Tango“ in der Salvena. Hier treffen Werke von Astor Piazzolla auf Kompositionen von Isaak Albeniz, José Bragato und Erwin Schulhoff. Besonders interessant dürfte die Aufführung von Paul Schoenfields „Café Music“ für Violine, Violoncello und Klavier sein. Mit dabei sind neben Monica Gutman, Ramón Jaffé und Janay Tulenova auch der Saxophonist Dieter Kraus und der Kontrabassist Johannes Gasteiger.