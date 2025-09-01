Entgeltliche Einschaltung

Wildschönau: Ein Open-Air-Festival, das die Alpen erklingen lässt

Das Alpen Musik Festival ist ein jährliches Festival, das Musikliebhaber aus aller Welt in die malerischen Alpen lockt.
© BMK Mühltal

Das ALPENMUSIK FESTIVAL ist ein einzigartiges Musik­erlebnis, das die reiche Musiktradition der Wildschönau feiert und erweitert.

Am 12. und 13. September 2025 wird die Wildschönau zum Hotspot für Blasmusikfreunde, die sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Musik, Emotionen und Tiroler Gastfreundschaft freuen können.

Die Kaisermusikanten vereinen Perfektion und Freude an der Musik.
© Kaiser Musikanten

Mit einem beeindruckenden Line-up von namhaften Blasmusikformationen wie dem Ebbser Kaiserklang sowie lokalen Talenten verspricht das Festival ein außergewöhnliches Erlebnis. Von traditionellen Klängen bis zu modernen Interpretationen wird auf den Bühnen der Wildschönau die ganze Vielfalt der Blasmusik gefeiert.

Die Kapelle So & So bringt frischen Wind in die Blasmusik-Szene.
© So & So

Das Alpenmusikfestival ist nicht nur ein musikalisches Event, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft. Hier kommen Freunde der Blasmusik zusammen, um die Tiroler Traditionen zu feiern und in einer unvergesslichen Atmosphäre die Musik zu genießen. Die malerische Wildschönau sorgt dabei für die perfekte Kulisse.

Ingo Rotter moderiert den Abend
Der Ebbser Kaiserklang ist die vielleicht originellste Tiroler Tanzkapelle.
STANER BLECH
Musik, Tanz & Gute Laune
Die Wüd-Brix-Musi unterhält mit flotten Tanzlmusig-Stücken.

Ticket- Infos und Musikgruppen und Ticket-Infos

Das Kartenkontingent ist limitiert, sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter:

Freitag, 12. September:

  • 16:00 Uhr* BMK ANGERBERG (AT)
  • 17:45 Uhr* BLASKAP. PFEFFENHAUSEN (DE)
  • 19:00 Uhr* KAISER MUSIKANTEN (AT)
  • 22:00 Uhr* KAPELLE SO& SO (DE)

Samstag, 13. September:

  • ab 12:00 Uhr* EBBSER KAISERKLANG (AT)
  • 14:00 Uhr* WÜD-BRIX-MUSIG (AT)
  • 15:30 Uhr* MIA& SIE (AT)
  • 17:00 Uhr* STANER BLECH (AT)
  • 19:00 Uhr* OWARAUA UNTAGRUND (AT)
  • 21:00 Uhr* BOHEMIACS (AT)

TAGESTICKET:

  1. FREITAG, 12.09.2025 € 25,-
  2. SAMSTAG, 13.09.2025 € 20,-

​​FESTIVAL PASS

  • Freitag & Samstag: 12. bis 13.09.2025 € 38,-

VEREINS-/GRUPPENTICKET

(ab 10 Personen)

nur per Mail an

ticket@alpenmusikfestival.at

Freitag & Samstag

  • 12. bis 13.09.2025 € 35,-

Bunt und köstlich

Bei der Veranstaltungsreihe TAL Herbst Wildschönau vom 12.09. bis 11.10. warten viele Highlights: Bei den „Kulinarischen Drachenspuren“ bieten 15 Betriebe herbstliche Schmankerl – von Rübengerichten über Fleischspezialitäten bis zu veganen Kreationen. Farbenprächtiger als der Herbst selbst ist das Almabtriebs-Fest in Auffach am 20.09. Bei der Genuss-Promenade am 27.09. und 03.10. sorgen Schmankerl, lokale Produzenten, coole Drinks und chillige Musik für Open-Air-Feeling.

Weitere Tipps: Käsefest, Destillerie-Schautag & Museumskirchtag

Alle Veranstaltungen unter: wildschoenau.com/talherbst

ALPEN WORKSHOPS

Schlagzeuger aufgepasst: Am Freitag, den 12. September finden von 13 bis 15 Uhr in der MMS Wildschönau die ALPEN WORKSHOPs mit den Kaiser Musikanten statt. Das Angebot richtet sich auch an Blechbläser.

Workshops zur Wahl:

  1. Trompete/Flügelhorn mit Patrick Hofer
  2. Tenorhorn/Posaune mit Jonas Gassner
  3. Schlagzeug mit Patrick Prammer

Kosten pro Workshop: 49 € inkl. Festivaleintritt am Freitag

Anmeldung per E-Mail an fortbildung@musikbund-rattenberg.at

(Name, Kapelle und Instrument nicht vergessen!)