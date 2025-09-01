Wildschönau: Ein Open-Air-Festival, das die Alpen erklingen lässt
Das ALPENMUSIK FESTIVAL ist ein einzigartiges Musikerlebnis, das die reiche Musiktradition der Wildschönau feiert und erweitert.
Am 12. und 13. September 2025 wird die Wildschönau zum Hotspot für Blasmusikfreunde, die sich auf ein unvergessliches Wochenende voller Musik, Emotionen und Tiroler Gastfreundschaft freuen können.
Mit einem beeindruckenden Line-up von namhaften Blasmusikformationen wie dem Ebbser Kaiserklang sowie lokalen Talenten verspricht das Festival ein außergewöhnliches Erlebnis. Von traditionellen Klängen bis zu modernen Interpretationen wird auf den Bühnen der Wildschönau die ganze Vielfalt der Blasmusik gefeiert.
Das Alpenmusikfestival ist nicht nur ein musikalisches Event, sondern auch ein Fest der Gemeinschaft. Hier kommen Freunde der Blasmusik zusammen, um die Tiroler Traditionen zu feiern und in einer unvergesslichen Atmosphäre die Musik zu genießen. Die malerische Wildschönau sorgt dabei für die perfekte Kulisse.
Ticket- Infos und Musikgruppen und Ticket-Infos
Das Kartenkontingent ist limitiert, sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter:
Freitag, 12. September:
- 16:00 Uhr* BMK ANGERBERG (AT)
- 17:45 Uhr* BLASKAP. PFEFFENHAUSEN (DE)
- 19:00 Uhr* KAISER MUSIKANTEN (AT)
- 22:00 Uhr* KAPELLE SO& SO (DE)
Samstag, 13. September:
- ab 12:00 Uhr* EBBSER KAISERKLANG (AT)
- 14:00 Uhr* WÜD-BRIX-MUSIG (AT)
- 15:30 Uhr* MIA& SIE (AT)
- 17:00 Uhr* STANER BLECH (AT)
- 19:00 Uhr* OWARAUA UNTAGRUND (AT)
- 21:00 Uhr* BOHEMIACS (AT)
TAGESTICKET:
- FREITAG, 12.09.2025 € 25,-
- SAMSTAG, 13.09.2025 € 20,-
FESTIVAL PASS
- Freitag & Samstag: 12. bis 13.09.2025 € 38,-
VEREINS-/GRUPPENTICKET
(ab 10 Personen)
nur per Mail an
Freitag & Samstag
- 12. bis 13.09.2025 € 35,-
Bunt und köstlich
Bei der Veranstaltungsreihe TAL Herbst Wildschönau vom 12.09. bis 11.10. warten viele Highlights: Bei den „Kulinarischen Drachenspuren“ bieten 15 Betriebe herbstliche Schmankerl – von Rübengerichten über Fleischspezialitäten bis zu veganen Kreationen. Farbenprächtiger als der Herbst selbst ist das Almabtriebs-Fest in Auffach am 20.09. Bei der Genuss-Promenade am 27.09. und 03.10. sorgen Schmankerl, lokale Produzenten, coole Drinks und chillige Musik für Open-Air-Feeling.
Weitere Tipps: Käsefest, Destillerie-Schautag & Museumskirchtag
Alle Veranstaltungen unter: wildschoenau.com/talherbst
ALPEN WORKSHOPS
Schlagzeuger aufgepasst: Am Freitag, den 12. September finden von 13 bis 15 Uhr in der MMS Wildschönau die ALPEN WORKSHOPs mit den Kaiser Musikanten statt. Das Angebot richtet sich auch an Blechbläser.
Workshops zur Wahl:
- Trompete/Flügelhorn mit Patrick Hofer
- Tenorhorn/Posaune mit Jonas Gassner
- Schlagzeug mit Patrick Prammer
Kosten pro Workshop: 49 € inkl. Festivaleintritt am Freitag
Anmeldung per E-Mail an fortbildung@musikbund-rattenberg.at
(Name, Kapelle und Instrument nicht vergessen!)