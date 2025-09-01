Landete ohne Fahrwerk

Feuerwehreinsatz nach Bruchlandung in Langkampfen: Pilot sorgte für Verwunderung

Die „Pelegrin Tarragon“ wurde von der Kufsteiner Stadtfeuerwehr angehoben.
© ZOOM.TIROL
Michael Mader

Von Michael Mader

Ein 56-jähriger Deutscher hat Sonntagnachmittag vergessen, bei der Landung das Fahrwerk seines Flugzeugs auszufahren. Der Pilot blieb zum Glück unverletzt.

Langkampfen – Riesenaufregung am Flugplatz Langkampfen am Sonntagnachmittag: Die angekündigte Landung eines 56-jährigen Deutschen mit seinem Leichtflugzeug verlief nicht ganz nach Plan. Der Pilot landete ohne Fahrwerk, die Maschine schlitterte rund 50 Meter die Wiese entlang. Zum Glück wurde der Pilot bei der Bruchlandung nicht verletzt.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051