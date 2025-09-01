Feuerwehreinsatz nach Bruchlandung in Langkampfen: Pilot sorgte für Verwunderung

Ein 56-jähriger Deutscher hat Sonntagnachmittag vergessen, bei der Landung das Fahrwerk seines Flugzeugs auszufahren. Der Pilot blieb zum Glück unverletzt.

Langkampfen – Riesenaufregung am Flugplatz Langkampfen am Sonntagnachmittag: Die angekündigte Landung eines 56-jährigen Deutschen mit seinem Leichtflugzeug verlief nicht ganz nach Plan. Der Pilot landete ohne Fahrwerk, die Maschine schlitterte rund 50 Meter die Wiese entlang. Zum Glück wurde der Pilot bei der Bruchlandung nicht verletzt.