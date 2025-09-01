- Überblick
Fußball-Unterhaus
Jetzt abstimmen: Das sind die drei Kandidaten für das Tor des Monats August
Drei wunderschöne Treffer gehen ins Rennen um das „Tor des Monats“. Wer holt sich den ersten Titel der neuen Unterhaus-Saison?
