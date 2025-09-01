Wenn der Schulstart ins Geld geht: Diese fünf Förderungen unterstützen Tiroler Familien

Das Kind zum Schulstart auszustatten, ist teuer. Allein die Schultasche kostet oft über hundert Euro – und dann muss sie noch befüllt werden. Dazu kommen Kosten für Aktivitäten und Ausflüge. Familien, denen diese Kosten Schwierigkeiten bereiten, haben meist Anspruch auf Unterstützung. Wir stellen Hilfsangebote in Tirol vor.