Beihilfe, Gutscheine und mehr
Wenn der Schulstart ins Geld geht: Diese fünf Förderungen unterstützen Tiroler Familien
Vor Schulstart muss einiges angeschafft werden, etwa Schultüte und Schultasche.
© HELMUT FOHRINGER
Das Kind zum Schulstart auszustatten, ist teuer. Allein die Schultasche kostet oft über hundert Euro – und dann muss sie noch befüllt werden. Dazu kommen Kosten für Aktivitäten und Ausflüge. Familien, denen diese Kosten Schwierigkeiten bereiten, haben meist Anspruch auf Unterstützung. Wir stellen Hilfsangebote in Tirol vor.