Vier Schafe gerissen: Land gibt Wolf im Bezirk Innsbruck-Land zum Abschuss frei
Wieder hat das Land Tirol einen Wolf zum Abschuss freigegeben, dieses Mal im Bezirk Innsbruck-Land. Dort wurden Ende August drei tote Schafe und ein totes Lamm entdeckt. Es bestehe der Verdacht auf einen Wolfsriss.
Tulfes/Ellbögen – Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Montag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Schadwolf erlassen – diesmal für einen solchen im Bezirk Innsbruck-Land. Der Grund: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Tulfes waren Ende August zwei tote Schafe aufgefunden worden, in Ellbögen wiederum ein totes Schaf und ein totes Lamm. Nach Begutachtung durch den zuständigen Amtstierarzt bestand in beiden Fällen der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.
Die Verordnung wird tritt mit Dienstagmitternacht in Kraft treten und für die Dauer von sieben Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses, gelten. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits informiert, teilte das Land mit. Das Land bittet die Bevölkerung, allfällige Sichtungen oder Beobachtungen von Wölfen über ein Sichtungsformular auf der Webseite zu melden. (APA, TT.com)