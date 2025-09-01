Mehr als nur Holzbude: Warum die Heustadel in Tirol gerettet werden müssen

Sie sind die stillen Wächter der Tiroler Landschaft: die Heustadel. Doch was verbirgt sich hinter ihrer rustikalen Fassade? Jedenfalls sind sie mehr als nur landwirtschaftliche Gebäude. In den sogenannten Landschaftsmöbeln stecken kulturelle, schützenswerte Symbole, die zudem viele Emotionen wecken.