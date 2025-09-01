Speis oder Kultursymbol?
Mehr als nur Holzbude: Warum die Heustadel in Tirol gerettet werden müssen
Früher diente der Stadel rein zum Lagern von Heu, heute ist er Kulturgut. Auch, weil die Tiroler Heustadel Landschaften einzigartig prägen.
© Klaus Auffinger
Sie sind die stillen Wächter der Tiroler Landschaft: die Heustadel. Doch was verbirgt sich hinter ihrer rustikalen Fassade? Jedenfalls sind sie mehr als nur landwirtschaftliche Gebäude. In den sogenannten Landschaftsmöbeln stecken kulturelle, schützenswerte Symbole, die zudem viele Emotionen wecken.