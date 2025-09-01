24-Jährige auf Fahrrad in Innsbruck von Pkw erfasst, Autolenker beging Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Innsbruck ermittelt die Polizei. Zu dem Vorfall kam es am vergangenen Donnerstag in der Egger-Lienz-Straße. Eine 24-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 19.30 Uhr den Gehsteig der Andreas-Hofer-Straße entlang und wollte die Egger-Lienz-Straße im Bereich der dortigen Baustelle auf einem Schutzweg überqueren.

Ein herannahender Autofahrer erfasste den Hinterreifen des Fahrrads und fuhr dann in Richtung Westen weiter. Die Deutsche stürzte und wurde dabei verletzt – sie begab sich laut Polizei am Tag darauf mit Schmerzen in die Innsbrucker Klinik.