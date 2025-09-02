Nach Forderung von neuen Aufstiegsregeln: TFV gab Entscheidung bekannt

Nach wenigen Minuten war eine Gebietsliga-Partie beendet, die Beteiligten standen unter Schock. Der Tiroler Fußballverband befasste sich derweil mit der Kritik des FC Aschau und weiteren 18 Clubs an den Aufstiegsregeln. Das sind die Themen in unserer beliebten Rubrik „Unterhaus kompakt“.