Unterhaus kompakt

Nach Forderung von neuen Aufstiegsregeln: TFV gab Entscheidung bekannt

Der Tiroler Fußballverband um Präsident Josef Geisler hat einstimmig entschieden: Es gibt keine Änderungen der Aufstiegsregeln in den Bezirksligen und 2. Klassen. Eine Begründung soll bis Freitag folgen.
© Rita Falk
Daniel LenningerMichael Pipal

Von Daniel Lenninger, Michael Pipal

Nach wenigen Minuten war eine Gebietsliga-Partie beendet, die Beteiligten standen unter Schock. Der Tiroler Fußballverband befasste sich derweil mit der Kritik des FC Aschau und weiteren 18 Clubs an den Aufstiegsregeln. Das sind die Themen in unserer beliebten Rubrik „Unterhaus kompakt“.

