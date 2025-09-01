81-Jähriger im Spital

Ehemaliger New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani bei Autounfall schwer verletzt

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani wurde nach Angaben seines Sprechers nach einem Autounfall in der Nähe von Manchester, New Hampshire, ins Krankenhaus eingeliefert.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.