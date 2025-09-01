- Überblick
81-Jähriger im Spital
Ehemaliger New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani bei Autounfall schwer verletzt
Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani wurde nach Angaben seines Sprechers nach einem Autounfall in der Nähe von Manchester, New Hampshire, ins Krankenhaus eingeliefert.
