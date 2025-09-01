- Überblick
„Teure Stolperfallen“
Vorsicht, Kostenfalle: AK Tirol warnt vor Transporter-Verleiher
Die AK Tirol ortet Stolperfallen bei 123-Transporter.
© iStock
AK-Konsumentenschützer orten Kostenfallen bei Transport-Verleihfirma: Oft beginne der Ärger, wenn die Fahrt vorbei ist.
