„Teure Stolperfallen“

Vorsicht, Kostenfalle: AK Tirol warnt vor Transporter-Verleiher

Die AK Tirol ortet Stolperfallen bei 123-Transporter.
© iStock

AK-Konsumentenschützer orten Kostenfallen bei Transport-Verleihfirma: Oft beginne der Ärger, wenn die Fahrt vorbei ist.