Schlagerstar Melissa Naschenweng und Toni Gabalier gehen getrennte Wege

Nach sieben Jahren On-Off-Beziehung und zwei Jahren fester Partnerschaft soll endgültig Schluss sein zwischen Schlagerstar Melissa Naschenweng und Toni Gabalier. Darüber berichtet die deutsche Bild am Montag.

Die Musikerin und der Unternehmer hatten sich 2016 beim Ausgehen kennengelernt und waren erst 2023 offiziell zusammen gekommen. Gemeinsam sah man das Paar jedoch nur einmal in der Öffentlichkeit, nämlich bei einer Musical-Premiere in Mörbisch. Damals schwärmte die heute 35-Jährige noch vom jüngeren Bruder des Volks-Rock’n’Rollers Andreas Gabalier: „Ich weiß jetzt, dass Toni meine große Liebe und der richtige Mann für mich ist.“

Keine Basis mehr für eine Beziehung

Nun soll alles aus sein. Über die Gründe für die Trennung kann nur spekuliert werden. Laut Bild gab es keine gemeinsame Basis für eine Beziehung mehr, berufliche Verpflichtungen hätten das Paar immer weiter voneinander entfernt. Außerdem soll Toni Gabalier mit anderen Frauen gesehen worden sein.